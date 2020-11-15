Итоговое школьное сочинение могут перенести на другую дату из-за COVID-19

Фото: pixabay.com

— Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина — нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены, — сказал Анзор Музаев.

Также Музаев отметил, что дистанционное написание сочинения они даже не рассматривают.

Также стало известно, что в будущем форма сочинения будет пересмотрена. Хотят не объявлять тематические направления в начале года, тем самым не дать различным интернет-ресурсам возможность публиковать шаблоны работ.