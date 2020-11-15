Благовещенец вернул украденные у бабушки деньги

В Благовещенске 14 ноября неизвестный мужчина забрал деньги у пенсионерки возле банкомата. Спустя сутки он сам вернул их в полицию, рассказала дочь потерпевшей.

– Хотелось бы поблагодарить всех неравнодушных людей, которые предлагали материальную помощь и участвовали в опознании вора. Сегодня маме позвонил дознаватель и сообщил, что гражданин увидел видео о себе и принес деньги в полицию, которые украл. Ещё раз всем огромное спасибо, – рассказала Вероника.

Напомним, что инцидент произошел в мини-маркете на улице Амурской, 108. Неизвестный «помог» бабушке разобраться с якобы поломанным банкоматом и забрал её деньги.