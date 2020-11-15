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15ноября
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сегодня, 10:30 0

Курсанты ДВОКУ будут учиться стрелять по новой методике

Курсанты ДВОКУ будут учиться стрелять по новой методике
Фото: structure.mil.ru

Курсанты ДВОКУ тренируются по новой методике. Руководство училища усовершенствовало программу обучения курсантов в использовании стрелкового оружия.

Статистика использования стрелкового вооружения в ходе ведения современных вооруженных конфликтов показывает, что самым эффективным является пулемётный огонь.

— Новшество коснулось методики обучения курсантов стрельбе из ручного пулемета с целью повышения точности и кучности ведения огня, способности вести стрельбу по целям, находящимся как на ближних дистанциях, так и удалении более 500 метров, — сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Известно, что теперь курсанты будут использовать в четыре раза больше боеприпасов при обучении. Также тренировки будут проводиться с нарастающей нагрузкой – от стрельбы одиночными выстрелами к стрельбе очередями. Улучшенная методика обучения позволит более эффективно решать боевые задачи.

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#военные #вузы #образование

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