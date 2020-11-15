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сегодня, 10:10 0

В Белогорском районе поезд протаранил легковушку: погибла девушка

В Белогорском районе поезд протаранил легковушку: погибла девушка
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Утром 15 ноября, около 6:00 в Белогорском районе движущийся поезд столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщают очевидцы, в ДТП погибла девушка, пишет паблик @kriminal.blg.

По информации ГИБДД Амурской области, ДТП произошло в 5:45 на 19 километре трассы Белогорск — Поздеевка — Ромны. Один человек погиб, трое ранены.

На месте происшествия работает оперативно следственная группа. Подробности происшествия выясняются.

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#происшествия #транспорт

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