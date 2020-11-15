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Выбор читателей за 14 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 14 ноября.

Эпидемия коронавируса унесла жизнь еще одного амурского врача

Врач травматолог-ортопед травмпункта Благовещенской городской больницы Андрей Бильсон скончался от коронавируса. Об этом сообщает страница медучреждения в соцсетях.

В Благовещенске неизвестный мужчина у банкомата забрал деньги у пенсионерки

Благовещенцы разыскивают мужчину, который вчера забрал из банкомата не принадлежащие ему деньги. Инцидент произошел в мини-маркете по адресу: улица Амурская, 108.

Российский профессор считает переболевших коронавирусом главными разносчиками инфекции

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, в интервью «Ленте.ру» рассказал, что самыми опасными разносчиками коронавирусной инфекции являются те люди, которые уже переболели COVID-19 и после этого отказываются носить медицинские маски.

Скончался Армен Джигарханян

На 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян, пишет РИА Новости. По информации ТАСС, сердце актёра перестало биться в шесть утра по московскому времени.

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#Обзор #интернет #СМИ

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