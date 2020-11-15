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15ноября
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В Благовещенске нарисовали детективно-фантастический комикс о визите Чехова в Приамурье

В Благовещенске нарисовали детективно-фантастический комикс о визите Чехова в Приамурье

В столице Приамурья скоро выйдет комикс о визите Антона Чехова в Благовещенск. Полсотни экземпляров детективно-фантастической истории появятся во всех 12-ти библиотеках города. Презентация пройдёт онлайн в инстаграм-аккаунте библиотеки имени Чехова.

Сейчас комикс уже отправился в печать.

— Я придумала историю, опираясь на краеведческие факты, письма и воспоминания о поездке Антона Павловича. Писатель становится якобы участником детективной истории. Он подозревает одного из пассажиров в провозе контрабанды и следит за его саквояжем. На протяжении всего повествования Антон Павлович охотится за предполагаемым шпионом и попадает в интересные приключения. В сюжет вплетается также фантастическая линия, связанная с мифологией Китая, — рассказала менеджер по культурно-массовому досугу библиотечной системы Благовещенска Анна Юрьева.

Приобрести экземпляр, к сожалению, будет нельзя, так как его выпустили на деньги муниципального гранта. Рисовали члены ассоциации творческих работников Амурской области Ольга Михеева и Анна Максименко.

— Проект будет интересен не только заядлым краеведам, но и молодёжи Благовещенска. В истории мы сплели судьбы писателя Антона Павловича Чехова и золотопромышленника Глеба Петровича Ларина, — рассказала Анна Юрьева.

Напомним, что презентация комикса состоялась ещё в октябре на фестивале «Берег». Там зрителям рассказали об идее создания комикса, поисках сюжета и прорисовках персонажей комикса. Благодаря грантовой поддержке в сфере культуры и искусства в амурской столице выпускают коллекции, аудиоэкспозиции и выставки картин.

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#история #культура

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