Гороскоп 15 ноября: Ракам пора по магазинам, а Весам всё будет сходить с рук

Восход Солнца: 07:43

Заход Солнца: 16:44

Солнце в Скорпионе.

Овен. Держите дистанцию в общении с окружающими. Сейчас вас проверяют на верность жизненным принципам и крепость характера. Не вступайте в споры — именно это поможет вам выйти победителем.

Телец. У вас высокий жизненный потенциал, вы обаятельны и сексуальны. Звёзды сулят успех в коммерции. Вы реализуете все замыслы и начинания.

Близнецы. В первой половине дня вам будут покровительствовать высшие силы. У вас проявится хорошее чутьё на опасность.

Рак. Сегодня гороскоп советует устроить поход по магазинам. Купите подарки близким, присмотрите бытовую технику, побалуйте себя чем-нибудь.

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Лев. Выстраивайте отношения с начальством. От вас потребуется проявить свою исключительность. Сегодня постарайтесь поменьше мечтать и трезво оценивать ситуацию

Дева. Сегодня получится самоутвердиться. Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, приём гостей.

Весы. Вам всё будет сходить с рук благодаря вашей харизме. Наберитесь терпения и слушайте своё сердце. Логика и трезвый расчёт могут подвести.

Скорпион. Устройте корпоратив с коллегами — это поможет решить деловые вопросы. Сегодня будет полезно поработать с документами. Но не будьте поспешны и излишне доверчивы.

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Стрелец. Отставьте принятие важных решений на потом. Сохраняйте самообладание и решительность — это позволит вам добиться признания.

Козерог. Отличный день, который стоит провести с семьёй или близкими друзьями. Серьёзные проекты будут удачными, а деловые встречи пройдут плодотворно.

Водолей. Не торопитесь с выводами, тщательно подбирайте слова. Где-то рядом есть перспективные коллеги, вам только нужно их распознать.

Рыбы. Ваше обаяние позволит вам легче добиваться целей, привлекать партнёров. Внимательно отнеситесь к людям, которые нуждаются в вашей поддержке. День пройдёт в задушевных разговорах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев