В школах России создадут кружки для подготовки детей к олимпиаде национальной технологической инициативы

В пятницу, 13 ноября, прошёл форум «Сильные идеи для нового времени». На нём агентство стратегических инициатив и Минпросвещения РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Они организуют обучение педагогов в школах наставников как онлайн, так и оффлайн. Также в планах организовывать ежегодную олимпиаду школьников по научно-технологическому развитию России и НТИ.

Запланирована реализация проекта «Урок Национальной технологической инициативы». В школах запустят технологические кружки НТИ. Из детей сформируют команды для решения наукоемких задач.

— Мы реализуем проекты и инициативы и для регионов, и для школ, а главное, для учащихся и учителей, — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Также АСИ и Минпросвещения будут развивать «Цифровую платформу-навигатор «Дополнительное образование детей» и «Талант», а также инициативы «100 лидеров развития новых подходов в образовании» и «500 тысяч талантов».

— В конце прошлого учебного года мы совместно реализовали проект. Он поддерживает систему допобразования и очень востребован в период домашнего обучения. По второму направлению мы анализируем потребности рынка труда и распределяем контрольные цифры приема колледжей в зависимости от запроса региона. А третье направление — поддержка НТИ, — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также стороны будут развивать инклюзивное образование, совершенствовать непрерывное образование взрослых и повышать квалификацию учителей.