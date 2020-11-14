В Амурской области выявили 165 новых заражений коронавирусом

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В Амурской области выявили 165 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки снизился до 1,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 126 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 15 — бессимптомно, у 24 — в виде пневмонии.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 8 878 заражений коронавирусом, 6 581 человек выздоровел, 71 скончался.

Показатель заболеваемости составляет 1123,73 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 491 948 человек, в том числе за последние сутки – 6 671.