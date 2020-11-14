Прощание с Сергеем Семёновым пройдёт 15 ноября

Похороны экс-председателя Амурского областного суда Сергея Семёнова состоятся завтра, 15 ноября, в Благовещенске. Прощание пройдёт в Амурском областном доме народного творчества с 12 до 13 часов.

Церемония состоится с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности. Амурчан просят быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Сергей Семенов скончался 12 ноября. Последние недели с диагнозом «коронавирус» он находился в больнице. Врачи боролись за жизнь Сергея Николаевича, однако спасти его не удалось.