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14ноября
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сегодня, 18:11 0

В Тынде при пожаре погиб пожилой мужчина

В Тынде при пожаре погиб пожилой мужчина

В Тынде на улице Дальневосточной, 5 сегодня, 14 ноября в 9:19 утра, произошёл пожар. Первый этаж трёхэтажного деревянного дома полностью охватило огнём. К сожалению, ещё до прибытия пожарных в доме сгорел дедушка 1931 года рождения. В ванной нашли бабушку 84 лет, её удалось спасти.

— Пожилую женщину доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Квартира полностью в копоти. В общей сложности ликвидировали возгорание три автоцистерны и семеро пожарных. Сейчас на месте ведётся проверка и выявление причины возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

По словам очевидцев, на втором этаже пожарные вывели женщину. А с первого этажа помогли эвакуировать соседей через окно.

Напомним, недавно в Белогорске в пожаре погибли двое мужчин, а в Еврейской автономии в горящем доме обнаружили тела трёх погибших. Всего, по данным МЧС, с начала года в Амурской области в пожарах погибло 65 человек.

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#пожары

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