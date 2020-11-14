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14ноября
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сегодня, 16:45 1

На Восточном заправляют блок носителя для запуска спутников OneWeb

На Восточном заправляют блок носителя для запуска спутников OneWeb
Фото: Роскосмос

На космодроме Восточный подготовят к запуску разгонный блок «Фрегат». Специалисты переместили его на заправочную станцию, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Фрегат» прошёл пневмовакуумные и электрические испытания. После заправки, 1 декабря, в монтажно-испытательном корпусе начнут собирать космическую головную часть разгонного блока.

«Фрегат» и ракета-носитель «Союз 2.1а» запустят 36 спутников компании OneWeb в декабре 2020 года. Их специалисты Arianespace и OneWeb собрали в ноябре в штате Флорида (США).

Сейчас на орбите уже 74 спутника британской компании. Они предоставляют широкополосный доступ в интернет. Всего число спутников планируют довести до 600. Их запуск проводится по контракту «Главкосмоса» с компанией Arianespace.

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#космодром #космос

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Комментарии
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  • Статист

    Статист
    59 минут назад

    Кому-то интернет по всей матушке Земле, а кто-то неистово хочет его запретить в России

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