На Восточном заправляют блок носителя для запуска спутников OneWeb

На космодроме Восточный подготовят к запуску разгонный блок «Фрегат». Специалисты переместили его на заправочную станцию, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Фрегат» прошёл пневмовакуумные и электрические испытания. После заправки, 1 декабря, в монтажно-испытательном корпусе начнут собирать космическую головную часть разгонного блока.

«Фрегат» и ракета-носитель «Союз 2.1а» запустят 36 спутников компании OneWeb в декабре 2020 года. Их специалисты Arianespace и OneWeb собрали в ноябре в штате Флорида (США).

Сейчас на орбите уже 74 спутника британской компании. Они предоставляют широкополосный доступ в интернет. Всего число спутников планируют довести до 600. Их запуск проводится по контракту «Главкосмоса» с компанией Arianespace.