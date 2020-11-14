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14ноября
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сегодня, 16:13 13

Скончался Армен Джигарханян

Скончался Армен Джигарханян
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

На 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян, пишет РИА Новости. По информации ТАСС, сержце актёра перестало биться в шесть утра московского времени.

— Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя, — сообщил представитель театра.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Увлёкся театром ещё в школьные годы. Работал помощником оператора на киностудии «Арменфильм». В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт. С 1955 по 1967 год работал в Русском драматическом театре имени Станиславского в Ереване, затем перешёл в Московский театр имени Ленинского комсомола.

В 1969 году Джигарханян поступил в Московский драматический театр имени Маяковского. Там прослужил 27 лет. В 1996 году основал собственный театр.

В кино дебютировал в 1960 году в фильме «Обвал», известность ему принесла о роль молодого учёного-физика Артёма Манвеляна в картине «Здравствуй, это я!».

Джигарханян — Народный артист СССР (1985), лауреат множества премий. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» (трёх степеней) и армянским орденом Почёта (2010).

Просмотров всего: 707

#культура #память

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Комментарии
Показать все (13)
  • Ольга1972

    Ольга1972
    46 минут назад

    Царство Небесное

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    19 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    18 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    18 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    18 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    18 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    17 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    17 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    17 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    17 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    17 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • Keymrjdf

    Keymrjdf
    17 минут назад

    Какой великий артист ушел из жизни! Как жаль! Вот таких артистов должна знать страна!

  • karlik nos

    karlik nos
    14 минут назад

    Горбатый....

Показать все (13)
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