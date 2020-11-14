Ясно и без осадков: погода в Приамурье на 15 ноября

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -6°С...-3°С, ночью до -9°С. Ветер северный и северо-западный, 3-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. В ночные часы на дорогах возможен лёд и снежный наст.

В Райчихинске ясно, без осадков. Утром пасмурно -7°С. Днём температура -5°С…-2°С, ночью до -9°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Солнце встанет в 7:34, а зайдёт уже в 16:38.

В Архаре утром малооблачно, днём ясно, без осадков. Температура днём -7°С...-1°С, ночью до -10°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Дорога будет сухой.

В Свободном ночью пасмурно, днём ясно, без осадков. Днём температура -8°С…-3°С, ночью до -9°С. Ветер северо-западный, 3-9 метров в секунду. На дорогах возможен снежный налёт.

В Шимановске ночью пасмурно, днём ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-5°С, ночью до -10°С. Ветер северо-западный, 4-10 метров в секунду. Ночью на дорогах возможен снежный налёт.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -8°С...-5°С, ночью до -10°С. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Ночью и до 12 часов дня возможен лёд и снежный налёт на дорогах. Солнце встанет в 7:57, а зайдёт в 16:32.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -15°С...-6°С, ночью до -15°С. Ветер северный и северо-западный, 1-5 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду. Солнце встанет в 8:11, а зайдёт в 16:45. На дорогах ночью и утром возможен снежный налёт.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -15°С...-10°С, ночью до -17°С. Ветер западный, 2-7 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью переменная облачность, днём малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью -5°С…-7 °С, днём поднимется до 0...- 2°С. День в столице Приамурья становится всё короче, солнце встанет в 7:43, а зайдёт уже в 16:44.