Зампред правительства Росии Юрий Трутнев посетит Приамурье

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В столицу Приамурья 15 ноября приедет зампред правительства России Юрий Трутнев. В рамках рабочей поездки вице-премьер проведёт совещания о предотвращении распространения коронавируса в Приамурье и о развитии региона.

Также Юрий Трутнев проверит ход строительства новой взлетно-посадочной полосы и нового терминала аэропорта Игнатьево.

После завершения строительства в 2022 году полоса будет принимать любые воздушные суда. Во время визита вице-премьера планируется презентация проектов «Трансграничная канатная дорога» и «Золотая миля», сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

Напомним, трансграничная канатная дорога через Амур станет единственной в своём роде. Она соединит города двух стран и сможет перевозить до 110 пассажиров в одной гондоле. А протяжённость линии составит почти километр. Сотрудники АКС уже провели к месту строительства электрический кабель.

«Золотая миля» — участок на набережной Амура площадью 40 гектар. Он находится в 800 метрах от границы с Китаем. Территория разделена на четыре участка. Один отвели под канатную дорогу, другую под городскую площадь. На двух остальных участках могут появиться гостиница или развлекательный центр.