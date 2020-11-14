Бездомным раздадут маски и перчатки для профилактики коронавируса

Региональная общественная организация «ПокровЪ», которая специализируется на помощи людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, получила средства на реализацию проекта по профилактике коронавируса среди бездомных.

По проекту на базе приюта для бездомных в селе Садовом обустроят санитарно-гигиенический пункт. Уже сейчас здесь есть две душевые, стиральная машинка и сушилка. На выделенные Минздравом 60 тысяч рублей закупят стиральный порошок, дезсретсва, а также медицинские маски и одноразовые перчатки. При этом воспользоваться санаторно-гигиенической комнатой смогут не только жители приюта, но и другие бездомные – каждого обещают снабдить недельным запасом масок и перчаток.

– В приюте бездомные смогут не только воспользоваться санитарно-гигиеническим пунктом. Здесь их напоят горячим чаем. Закупленных средств индивидуальной защиты хватит на то, чтобы обеспечить ими 55 человек. В дальнейшем мы планируем продолжать свой проект и охватить как можно больше народу, – прокомментировали в региональной общественной организации помощи людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации «ПокровЪ».

«ПокровЪ» уже не в первый раз выигрывает грант. В этом году они реализовали проект «Приют круглосуточного пребывания», благодаря которому 14 бездомных обрели крушу над головой, теперь они проживают в старом приюте для бездомных в селе Садовое. 500 рублей на реализацию проекта были выделены из фонда Президентских грантов – на эти деньги купили новые кровати и матрасы, а также приобрели плиту и кухонные приборы. Также для бездомных была разработана программа ресоциализации, которая помогает им получить помощь.

Всего в конкурсе, объявленном областным Минздравом, победили 19 волонтерских движений и некоммерческих организаций. Все они предложили проекты по мотивации амурчан к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Со следующего года подобный конкурс для некоммерческих организаций планируют сделать традиционным, сообщает пресс-служба областного правительства.