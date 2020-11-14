Скейт-площадку в парке Дружбы откроют в апреле

Скейт-площадку в парке Дружбы должны открыть в апреле следующего года. Как рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова, к концу марта в Благовещенск прибудут спортивные фигуры, которые установят на площадке.

– Мы сделали добротное ограждение будущей скейт-площадки, поставили красивые фонари, подготовили основание. То есть площадка на сегодняшний день полностью готова. Осталось установить спортивные фигуры. Контракт их на изготовление, поставку и установку уже подписан. Ждем их поступления из Санкт-Петербурга до 31 марта. Открытие скейт-площадки запланировали на апрель, – рассказала Надежда Багрова.

Напомним, о строительстве скейт-парка в парке дружбы заговорили этим летом. Работы стартовали в начале октября этого года. После новогодних праздников начнутся работы по берегоукреплению пруда. Его собираются укрепить габионами – конструкциями, состоящими из металлической сетки, которую заполнит камень.

Сейчас же парк готовится к новогодним праздникам – этой зимой здесь появятся ледовые фигуры, две горки со спуском в озеро, хоккейная коробка, а также две новогодних ели.

В этом году на благоустройство парка Дружбы выделено 33 миллиона рубелей. В парке постоянно появляются новые арт-объекты: в октябре там поселились два бронзовых дракона, вчера, 13 ноября, в парке установили фигуру тигра. В этом году установят и экологическую скульптуру «руки», сообщает мэрия Благовещенска. Свои идеи по благоустройству парка в начале ноября высказали и специалисты областного Центра развития территорий.