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14ноября
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сегодня, 12:59 0

Скейт-площадку в парке Дружбы откроют в апреле

Скейт-площадку в парке Дружбы откроют в апреле
Фото: @blagoveshchensk.rf

Скейт-площадку в парке Дружбы должны открыть в апреле следующего года. Как рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова, к концу марта в Благовещенск прибудут спортивные фигуры, которые установят на площадке.

– Мы сделали добротное ограждение будущей скейт-площадки, поставили красивые фонари, подготовили основание. То есть площадка на сегодняшний день полностью готова. Осталось установить спортивные фигуры. Контракт их на изготовление, поставку и установку уже подписан. Ждем их поступления из Санкт-Петербурга до 31 марта. Открытие скейт-площадки запланировали на апрель, – рассказала Надежда Багрова.

Напомним, о строительстве скейт-парка в парке дружбы заговорили этим летом. Работы стартовали в начале октября этого года. После новогодних праздников начнутся работы по берегоукреплению пруда. Его собираются укрепить габионами – конструкциями, состоящими из металлической сетки, которую заполнит камень.

Сейчас же парк готовится к новогодним праздникам – этой зимой здесь появятся ледовые фигуры, две горки со спуском в озеро, хоккейная коробка, а также две новогодних ели.

В этом году на благоустройство парка Дружбы выделено 33 миллиона рубелей. В парке постоянно появляются новые арт-объекты: в октябре там поселились два бронзовых дракона, вчера, 13 ноября, в парке установили фигуру тигра. В этом году установят и экологическую скульптуру «руки», сообщает мэрия Благовещенска. Свои идеи по благоустройству парка в начале ноября высказали и специалисты областного Центра развития территорий.

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#отдых #спорт #студенты

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