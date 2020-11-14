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14ноября
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сегодня, 12:15 0

Избили российского бойца ММА Сергея Харитонова

Избили российского бойца ММА Сергея Харитонова
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В московских Лужниках напали на российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, боец Адам Яндиев напал на Харитонова и его друга, бойца Руслана Абдо.

Сергей написал объяснение и заявление в полицию по факту драки, передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Кравцова. По словам юриста, Харитонова госпитализировали в неудовлетворительном состоянии.

Кравцов рассказал, что врачи подозревают сотрясение мозга у спортсмена.

— Есть ушибы, гематомы на лице. Я думаю, что экспертиза установит, чем данный причинен был вред. Пока не очень хорошее состояние, — рассказал адвокат.

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#криминал #происшествия #спорт

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