Избили российского бойца ММА Сергея Харитонова

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Сергей написал объяснение и заявление в полицию по факту драки, передаёт ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Кравцова. По словам юриста, Харитонова госпитализировали в неудовлетворительном состоянии.



Кравцов рассказал, что врачи подозревают сотрясение мозга у спортсмена.

— Есть ушибы, гематомы на лице. Я думаю, что экспертиза установит, чем данный причинен был вред. Пока не очень хорошее состояние, — рассказал адвокат.