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Мэрия Благовещенска будет наблюдать за затопленной на этой неделе улицей Тепличной

Мэрия Благовещенска будет наблюдать за затопленной на этой неделе улицей Тепличной
Фото: кадр из видео

В пятницу, 13 ноября, представители городской администрации осмотрели участок улицы Тепличной между Игнатьевским шоссе и Воронкова, который был затоплен на этой неделе. По информации пресс-службы мэрии Благовещенска, причиной подтопления мог стал высокий уровень грунтовых вод, а также изменение рельефа местности — идёт строительство новой школы и других объектов.

Работы по водоотведению уже выполнены и на данный момент воды на приезжей части нет. Чтобы принять дальнейшее решение, мэр Благовещенска предложил понаблюдать за ситуацией:

– Нам необходимо убедиться, что, отведя воду со строительной площадки, мы не затопим прилегающие территории и Игнатьевское шоссе. Поэтому ситуацию решено мониторить. В течение ближайшей недели посмотрим, как будет вести себя вода. Пока мы видим, что вода не идет. Трубопровод, с помощью которого застройщик отвел воду, позволил решить проблему с подтоплением улицы. В ближайшее время будет сделано профилирование дороги, проезжую часть отсыпят щебнем, – сказал Олег Имамеев.

По информации городской администрации, в 2022 году участок улицы Тепличной между Игнатьевским шоссе и Воронкова отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас идут работы по изготовлению проектной документации. В 2022 году также планируется ввести в эксплуатацию и новую школу.

Напомним, 10 ноября с редакцию Амур.инфо стали поступать сообщения о том, что на участке улицы Тепличной из-за двух ручьев «тонут» машины. Администрация города сообщила, что в ближайшее время там будет сделан овод воды.

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#дороги #происшествия #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    17 минут назад

    Лишь бы "высокий уровень грунтовых вод", который стал причиной затопления ул.Тепличной, позже не топил построенную школу на 1500 мест. Вот смеху то будет...

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