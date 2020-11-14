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14ноября
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сегодня, 11:32 1

Эпидемия коронавируса унесла жизнь еще одного амурского врача

Эпидемия коронавируса унесла жизнь еще одного амурского врача
Фото: @gorodskaiabolnica

Врач травматолог-ортопед травмопункта Благовещенской городской больницы Андрей Бильсон скончался от коронавируса. Об этом сообщает страница медучреждения в соцсетях.

– Не стало Андрея Бильсона. Эпидемия скоропостижно унесла жизнь еще одного нашего сотрудника – замечательного доктора, надежного друга, умного, порядочного и душевного человека. Эта трагическая весть отозвалась болью в сердцах всех, кто его знал, – пишут коллеги медика.

Андрей Бильсон долгое время работал врачом травмопункта, он был профессионалом своего дела, его не пугали сложные случаи. Врач пользовался уважением коллег и доверием пациентов.

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    14 минут назад

    Низкий поклон и соболезнования родным и близким.

    Врачи, они сейчас как на передовой в войне с ковидом, каждая жизнь врача на вес золота

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