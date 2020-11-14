Эпидемия коронавируса унесла жизнь еще одного амурского врача

Врач травматолог-ортопед травмопункта Благовещенской городской больницы Андрей Бильсон скончался от коронавируса. Об этом сообщает страница медучреждения в соцсетях.

– Не стало Андрея Бильсона. Эпидемия скоропостижно унесла жизнь еще одного нашего сотрудника – замечательного доктора, надежного друга, умного, порядочного и душевного человека. Эта трагическая весть отозвалась болью в сердцах всех, кто его знал, – пишут коллеги медика.

Андрей Бильсон долгое время работал врачом травмопункта, он был профессионалом своего дела, его не пугали сложные случаи. Врач пользовался уважением коллег и доверием пациентов.