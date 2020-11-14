В Благовещенске неизвестный мужчина у банкомата забрал деньги у пенсионерки

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Благовещенцы разыскивают мужчину, который вчера забрал из банкомата не принадлежащие ему деньги. Происшествие произошло в мини-маркете по адресу Амурская, 108

– Мама пошла снять деньги, банкомат долго не отдавал их, «тормозил». Также на экране высветилась какая-то ошибка, из-за плохого зрения мама не увидела, что конкретно там написано. Тогда она обратилась за помощью к стоящему рядом мужчине. Тот подошел к банкомату, будто бы вставил туда свою карту и подтвердил, что банкомат не работает. На самом же деле он, заслонив спиной банкомат, забрал мамины деньги, которые к тому времени банкомат уже выдал, – рассказывает дочь обманутой пенсионерки Вероника Паролина.

После того, как женщина получила от банка СМС о том, что 4000 рублей с карты все же выданы, она сначала обратилась в банк, где ей это подтвердили, а потом и к продавцам магазина, которые помогли посмотреть запись с камер. На камерах четко видно, что тот самый мужчина, который «помогал» разбираться с поломанным банкоматом, забрал чужие деньги себе.

Обращение в полицию женщины будут писать сегодня. Ищут мужчину и через соцсети, однако, пока безрезультатно.

– Очень много звонят, но в основном предлагают материальную помощь. Всех благодарю, но отказываюсь: у нас есть возможность поддержать маму материально. Тем не менее, очень приятно, что у нас столько отзывчивых людей, – рассказала корреспонденту Амур.инфо Вероника.