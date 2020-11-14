Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:49 0

В Томске задержали мэра города (видео)

В Томске задержали мэра города (видео)
Фото: sledcom.ru

Утром 13 ноября в Томске задержали мэра города Ивана Кляйна. Как пишет ТАСС, следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Кляйна задержали в рабочем кабинете прямо во время селекторного совещания, пишут «Известия».

— По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны, — сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Сейчас идут обыски дома у Кляйна, а также в администрации Томска и ОАО «Томское пиво».

Исполнять обязанности мэра Томска после задержания Кляйна будет Михаил Ратнер.

Просмотров всего: 78

#происшествия #российская власть

распечатать


Происшествия 7

В Благовещенске заведено уголовное дело в отношении гендиректора «управляйки»
В России и мире

Мошенники в Екатеринбурге меняли деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»
Происшествия 3

У берегов Приморья дрейфовало судно c больными моряками и радиоактивным грузом
В России и мире

У погибшей в фитнес-клубе дочери Владимира Конкина пропали фамильные драгоценности
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь