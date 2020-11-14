В Томске задержали мэра города (видео)

Фото: sledcom.ru

Кляйна задержали в рабочем кабинете прямо во время селекторного совещания, пишут «Известия».

— По предварительным данным, подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны, — сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Сейчас идут обыски дома у Кляйна, а также в администрации Томска и ОАО «Томское пиво».

Исполнять обязанности мэра Томска после задержания Кляйна будет Михаил Ратнер.