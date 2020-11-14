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14ноября
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Амурские ученые в этом году отслеживают дальневосточных аистов по GPS-передатчикам

Амурские ученые в этом году отслеживают дальневосточных аистов по GPS-передатчикам
Фото: anton_160386

У амурских учёных появилась уникальная возможность отслеживать перемещения аиста-папы и его первенцев с помощью GPS-передатчиков. В июне в аистиной семье из 4-х яиц вылупилось только два птенца, которых специальными передатчиками и пометили учёные. Видеозаписи, а также фотографии траекторий перемещения птиц выложил кандидат биологических наук, специалист по дальневосточному аисту Антон Сосин.

– На первом видеоролике показано, как аист-папа в течении августа добывал корм недалеко от гнезда и носил его птенцам. На втором ролике – начало миграции в сентябре-октябре 2020 года. К сожалению, отправиться на юг смог только один из двух птенцов. Второй птенец 5 сентября улетел на поля в 2-3 километрах от гнезда и решил на ночь не возвращаться в гнездо, а заночевать там же на земле, за что и поплатился. Судя по данным с передатчика и следам на поле, аистенок ночью был пойман и съеден лисами. Благо, что лисы не смогли раскусить передатчик и мы его забрали для повторного использования, – рассказывает Антон в своём инстаграм-аккаунте.

В начале сентября единственный выживший птенец улетел из родного гнезда, 10 сентября он уже был в Китае. При этом аист-папа до 22 октября дежурил возле гнезда, но, так и не дождавшись птенца, сам отправился на юг. Учёный подчёркивает, что это в очередной раз говорит об отсутствии какой-либо привязанности и «родственных чувств» в аистиных семьях, в отличии от тех же журавлей.

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#животные #природа #экология

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