В парке Дружбы поселился тигр
В благовещенском парке Дружбы установили скульптуру амурского тигра Павлика, сообщает официальный инстаграм парка. Желающие полюбоваться арт-объектом и сфотографироваться с ним могут найти его в районе водопада.
Сейчас в парке Дружбы можно встретить семейство милых панд, полигонального медведя, который стоял раньше на площади ОКЦ, а также парочку китайских драконов.
Напомним, что фигуру тигра изготовили из стеклопластика благовещенские художники.
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