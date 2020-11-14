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14ноября
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сегодня, 09:00 1

В парке Дружбы поселился тигр

В парке Дружбы поселился тигр
Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

В благовещенском парке Дружбы установили скульптуру амурского тигра Павлика, сообщает официальный инстаграм парка. Желающие полюбоваться арт-объектом и сфотографироваться с ним могут найти его в районе водопада.

Сейчас в парке Дружбы можно встретить семейство милых панд, полигонального медведя, который стоял раньше на площади ОКЦ, а также парочку китайских драконов.

Напомним, что фигуру тигра изготовили из стеклопластика благовещенские художники.

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#культура #отдых

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Какое убожество.

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