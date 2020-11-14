В парке Дружбы поселился тигр

Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

В благовещенском парке Дружбы установили скульптуру амурского тигра Павлика, сообщает официальный инстаграм парка. Желающие полюбоваться арт-объектом и сфотографироваться с ним могут найти его в районе водопада.

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#культура #отдых

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Mr. Mustard