Выбор читателей за 13 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 13 ноября.

Стало известно место назначения, куда направлялся самолёт ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Первоначальная информация о том, что пара летела в Рыбинск, не совсем верна. ФАН сообщает новые сведения о трагически закончившемся полёте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам на 3 месяца. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает о продолжающемся ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией. Осложняет её стремительный рост заболеваемости обычными ОРВИ и пневмониями, вызванными другими вирусами.

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора одной из благовещенских управляющих компаний. Его подозревают в сокрытии доходов на семь миллионов рублей, в результате чего казна не досчиталась налогов.