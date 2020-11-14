Выбор читателей за 13 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 13 ноября.
Погибшие в авиакатастрофе Александр Колтовой и Наталья Климова летели на базу отдыха
Стало известно место назначения, куда направлялся самолёт ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Первоначальная информация о том, что пара летела в Рыбинск, не совсем верна. ФАН сообщает новые сведения о трагически закончившемся полёте.
Малый и средний бизнес освободили от налогов ещё на три месяца
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам на 3 месяца. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.
Роспотребнадзор: роспуск благовещенских школьников на каникулы не помог
Амурское управление Роспотребнадзора сообщает о продолжающемся ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией. Осложняет её стремительный рост заболеваемости обычными ОРВИ и пневмониями, вызванными другими вирусами.
В Благовещенске заведено уголовное дело в отношении гендиректора «управляйки»
Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора одной из благовещенских управляющих компаний. Его подозревают в сокрытии доходов на семь миллионов рублей, в результате чего казна не досчиталась налогов.
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