С 2021 года МРОТ будет рассчитываться по новой методике

— Если говорить о тех прогнозных показателях, которые заложены в бюджетном процессе, то расчет МРОТ на 2021 год составит 12 792 рубля, прогноз в 2022 году — 13 394 рубля, в 2023 — 14 176 рублей. Все прогнозы по МРОТ основываются на прогнозируемых темпах экономического развития, — рассказал Валерий Рязанский.

Одними из инициаторов этого метода расчёта стали профсоюзные организации. Они отстаивают позицию о том, что расчет минимального размера оплаты труда в зависимости от медианной зарплаты более справедливо отражает темпы экономического развития в стране. В первую очередь это связано с тем, что существуют высокозарплатные отрасли экономики, которые искажают представление о среднем доходе по стране. Сенатор Рязанский тоже назвал новую методику расчет МРОТ более объективной и справедливой.

Государственная Дума 11 ноября в первом чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.