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14ноября
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сегодня, 08:32 5

С 2021 года МРОТ будет рассчитываться по новой методике

С 2021 года МРОТ будет рассчитываться по новой методике
Фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что сумма минимального размера оплаты труда с 2021 года будет рассчитываться по новой методике. Основой МРОТа станет медианный доход населения страны, пишет ТАСС.

— Если говорить о тех прогнозных показателях, которые заложены в бюджетном процессе, то расчет МРОТ на 2021 год составит 12 792 рубля, прогноз в 2022 году — 13 394 рубля, в 2023 — 14 176 рублей. Все прогнозы по МРОТ основываются на прогнозируемых темпах экономического развития, — рассказал Валерий Рязанский.

Одними из инициаторов этого метода расчёта стали профсоюзные организации. Они отстаивают позицию о том, что расчет минимального размера оплаты труда в зависимости от медианной зарплаты более справедливо отражает темпы экономического развития в стране. В первую очередь это связано с тем, что существуют высокозарплатные отрасли экономики, которые искажают представление о среднем доходе по стране. Сенатор Рязанский тоже назвал новую методику расчет МРОТ более объективной и справедливой.

Государственная Дума 11 ноября в первом чтении приняла правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

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#финансы

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Комментарии
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  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Медианный доход.... это что?

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Нашла...Медианный доход - это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины - ниже. По мнению авторов законопроекта, при таком подходе прожиточный минимум будет зависеть от уровня доходов большинства граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения страны

    А от какой половины отталкиваются? От той что больше получают или от той, что меньше получают?

  • Ксенька

    Ксенька
    2 часа назад

    Зачем ломать голову.... посчитают так.....кто то ест капусту, кто то мясо. В итоге...мы едим голубцы.... И ведь не поспоришь (((((

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Да что заморачиваться,хоть по старому считать,хоть по новому,суть одна,как жила,так и буду жить.Если бы цены на всё затормозили,была бы польза от подсчета,а так не вижу смысла,ну только видимость создавать,что работают,стараются чиновники.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    2 часа назад

    У нас от этой новой методики никак жизнь в лучшую сторону не изменится.

    К сожалению.

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