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сегодня, 08:01 1

Российский профессор считает переболевших коронавирусом главными разносчиками инфекции

Российский профессор считает переболевших коронавирусом главными разносчиками инфекции
Фото: pixabay.com

Врач-пульмонолог Александр Карабиненко, заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, в интервью «Ленте.ру» рассказал, что самыми опасными разносчиками коронавирусной инфекции являются те люди, которые уже переболели COVID-19 и после этого отказываются носить медицинские маски.

— Перенесённый коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий, — поделился в интервью доктор медицинских наук. — Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодёжь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые.

Заключение специалиста сделано на основании исследований, которые показали, что после того, как человек переболел COVID-19 в его в верхних дыхательных путях остаются вирусы. В связи с этим Александр Карабиненко ещё раз призывает всех к обязательному ношению масок в общественных местах.

Напомним, что в конце октября в муниципальных автобусах Благовещенска установили боксы с бесплатными масками. Такое решение было принято после того, как с 23 октября ношение масок в общественных местах стало обязательным для всех россиян. Для контроля выполнения этого распоряжения правительства амурский минтранс и полиция устраивают рейды в автобусах. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима в Благовещенских кафе и магазинах.

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#коронавирус

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Комментарии
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    32 секунды назад

    Что то я боксов с бесплатными масками ни разу не видел...

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