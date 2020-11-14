Российский профессор считает переболевших коронавирусом главными разносчиками инфекции

— Перенесённый коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий, — поделился в интервью доктор медицинских наук. — Люди, которые не носят маски, являются активными распространителями коронавируса. И в первую очередь это дети, это молодёжь — те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает. Твердолобые.

Заключение специалиста сделано на основании исследований, которые показали, что после того, как человек переболел COVID-19 в его в верхних дыхательных путях остаются вирусы. В связи с этим Александр Карабиненко ещё раз призывает всех к обязательному ношению масок в общественных местах.

Напомним, что в конце октября в муниципальных автобусах Благовещенска установили боксы с бесплатными масками. Такое решение было принято после того, как с 23 октября ношение масок в общественных местах стало обязательным для всех россиян. Для контроля выполнения этого распоряжения правительства амурский минтранс и полиция устраивают рейды в автобусах. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение масочного режима в Благовещенских кафе и магазинах.