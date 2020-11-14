Астропрогноз на 14 ноября: Водолей заразится эмоциями, а Близнецов ожидают удачи в творчестве

Восход Солнца: 07:42

Заход Солнца: 16:46

Солнце в Скорпионе.

Овен. Откажитесь сегодня от общения с людьми, которые вгоняют вас в уныние или заставляют злиться. Возможна деловая поездка или командировка, которую нужно тщательно спланировать. Во второй половине дня рекомендуется уединение и покой.

Телец. Не исключено, что планы придется менять на ходу, а значит о спокойствии придется позабыть. Но отчасти вы всегда радуетесь динамике в своей жизни. Вы почувствуете какие-то ограничения и препятствия, пытаясь реализовать свои планы.

Близнецы. Не отправляйтесь в дорогу, не занимайтесь делами, которые связаны с поездками, даже поездки по городу следует свести к минимуму. Необычные творческие идеи могут привести к прекрасным результатам. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с друзьями или детьми, которые будут рады общению с вами.

Рак. Стремление проводить досуг вне дома приведет женщин-Стрельцов к знакомству с человеком, которого они смогут причислить к числу своих ближайших друзей. Сны обычно исполняются. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе — три кита, на которых вам нужно строите отношения с окружающими.

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Лев. Этот день ознаменует возрастание вашего творческого потенциала, он обещает быть для вас удачным. Вам предстоит задействовать все свои организаторские способности и, приспосабливаясь к обстоятельствам, проявлять то терпимость, то творческий подход к делу. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится.

Дева. День связан с преобразованиями космических энергий. Вероятен небольшой стресс, после которого в душе вновь воцарится мир и спокойствие и вы сможете реально оценить сложившуюся ситуацию. Этот день связан с милосердием, помощью, исцелением. Возможно, от вас ждут помощи коллеги, друзья или близкие.

Весы. Не исключено, что вы решите отправиться в путешествие или начнете собираться в командировку по работе. День благоприятный для новых начинаний во всех сферах жизни. Все дела, начатые сегодня, будут успешно развиваться.

Скорпион. Чтобы избежать некоторых разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами. Постарайтесь избегать всевозможных споров, конфликтов, не обращайте внимания на критические замечания в свой адрес.

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Стрелец. День благоприятен для решения важных вопросов,крупных приобретений, заключения браков, сделок. Умение рационально планировать свои дела и распределять силы поможет избежать неприятностей. Острый ум и прекрасно развитая интуиция помогут вам достичь своей цели. Прекрасный день для анализа прошлых поступков, планирования, начала новых дел.

Козерог. Не забывайте уделять внимания родным, которые находятся в изоляции, обязательно им звоните. Сегодня следует ожидать появления на пути небольших трудностей или недоброжелательного отношения со стороны коллег.

Водолей. Общение сегодня не будет удаваться, лучше уделите время чтению. Сегодня Водолей способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику.

Рыбы. Энергетически мощный день. Рыбы добьются многого в области науки и искусства. Вас ожидают выгодные деловые предложения, однако тщательно проверяйте полученную информацию и не спешите с выводами. Простите людей, которые вас когда-то обидели — сегодняшний день как раз для этого подходит. И постарайтесь найти время для прогулок на свежем воздухе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев