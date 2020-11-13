171 новый случай коронавируса зафиксирован в Приамурье за сутки

По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, в регионе в течение последних суток зафиксирован 171 новый случай коронавируса.

— У 123 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 процента), у 14 — бессимптомно (8 процентов), у 34 — в виде пневмонии (20 процентов), — сообщают в ведомстве.

Суммарно, с начала пандемии, в Амурской области зарегистрировано 8 713 случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, выздоровело 6 542 пациента, 71 — погиб.

Роспотребнадзор отмечает резкий рост заболеваемости не только коронавируса, но и обычными вирусными простудами и пневмониями нековидной этиологии в Приамурье. Региональные власти намерены пойти на ещё большие ограничения в связи с пандемией.