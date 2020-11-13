Пандемия COVID-19: Нового Года в привычном виде в Приамурье не будет

Власти Приамурья намерены сохранить ограничительные меры в связи с коронавирусом до конца года. Это означает, что традиционных новогодних гуляний и корпоративов не будет.

— На следующем штабе совместно с амурским управлением Роспотребнадзора мы сформулируем главам районов и городов рекомендации по новогодним праздникам. Уже очевидно, что в полноценном, привычном формате мы их провести не сможем. Нужно дать жителям возможность отметить Новый Год, но с соблюдением всех требований. Понятно, что амурчанам придётся отказаться от корпоративов и массовых мероприятий в помещениях, — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ограничительные меры с связи с коронавирусом в регионе будут ужесточать. Заболеваемость не только коронавирусом, но и обычными вирусными простудами, число больных пневмониями в Приамурье резко растёт. Приняты ранее меры, такие как досрочные школьные каникулы, не помогли.