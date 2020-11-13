В Благовещенске заведено уголовное дело в отношении гендиректора «управляйки»

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора одной из благовещенских управляющих компаний. Его подозревают в сокрытии доходов на семь миллионов рублей, в результате чего казна не досчиталась налогов.

Доходы, считает следствие, гендиректор скрывал с апреля 2019 по октябрь 2020 года. Накопившаяся сумма в семь миллионов рублей по УК считается крупным размером. Нарушение выявлено в ходе проверки, проведённой региональным управлением налоговой службы.

Сейчас идёт допрос обвинённого гендиректора. В самой «управляйке» и связанных с ней организациях идут обыски и изъятие документов.