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13ноября
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сегодня, 18:40 0

В Благовещенске заведено уголовное дело в отношении гендиректора «управляйки»

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении генерального директора одной из благовещенских управляющих компаний. Его подозревают в сокрытии доходов на семь миллионов рублей, в результате чего казна не досчиталась налогов.

Доходы, считает следствие, гендиректор скрывал с апреля 2019 по октябрь 2020 года. Накопившаяся сумма в семь миллионов рублей по УК считается крупным размером. Нарушение выявлено в ходе проверки, проведённой региональным управлением налоговой службы.

Сейчас идёт допрос обвинённого гендиректора. В самой «управляйке» и связанных с ней организациях идут обыски и изъятие документов.

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#криминал #происшествия

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