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13ноября
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сегодня, 18:01 0

На аппаратах ИВЛ в Приамурье находится 24 пациента с COVID-19

На аппаратах ИВЛ в Приамурье находится 24 пациента с COVID-19
Фото: amurobl.ru

По данным амурского правительства, на лечении в регионе находятся 4508 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Из этого числа 1402 больных лежат в стационарах, 3106 пациентов лечатся амбулаторно. 3608 человек, находящихся под наблюдением медиков, переносят заболевание в лёгкой форме, 688 находятся в состоянии средней степени тяжести, 212 — в тяжёлой форме. 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Полностью выздоровевшими признаны 4037 амурчан. Ещё 625 человек долечиваются в провизорных госпиталях.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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