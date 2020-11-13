На аппаратах ИВЛ в Приамурье находится 24 пациента с COVID-19

По данным амурского правительства, на лечении в регионе находятся 4508 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Из этого числа 1402 больных лежат в стационарах, 3106 пациентов лечатся амбулаторно. 3608 человек, находящихся под наблюдением медиков, переносят заболевание в лёгкой форме, 688 находятся в состоянии средней степени тяжести, 212 — в тяжёлой форме. 24 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Полностью выздоровевшими признаны 4037 амурчан. Ещё 625 человек долечиваются в провизорных госпиталях.