Вечера пятницы и субботы в России назвали самыми богатыми на ДТП

Больше всего дорожно-транспортных происшествий в этом году в стране произошло с июля по сентябрь. Время, когда они случались чаще всего — пятничные и субботние вечера с 17:00 до 20:00.

Статистику ГИБДД проанализировали в ТАСС.

Итак, в общем, в России с начала 2020 года произошло 107 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Больше всего аварий случалось по пятницам —16 328 и субботам — 16 170. Именно на эти дни пришлось по 15% от общего количества ДТП. А вот самое опасное время для автомобилистов, по данным полиции — с 17:00 до 20:00 пятницы и субботы. От 7 246 до 7 422 автоаварий случилось в эти часы.

При этом, несмотря на отсутствие точных статистических данных можно предположить, что всё чаще причиной ДТП становится управление транспортными средствами подшофе.

Так, в этот понедельник Амур.инфо писало о том, что благовещенку на два года лишили прав и оштрафовали на 200 тысяч за повторное вождение в нетрезвом виде.