Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты
Основатель компании SpaceX Илон Маск удивился несовершенству методов экспресс-диагностики COVID-19. Миллиардер рассказал, что сдал четыре теста на коронавирус за один день и получил неожиданные результаты, сообщает «Российская газета».
Илон Маск с недоумением написал в Twitter, что за один день он сделал четыре теста на COVID-19 и получил два положительных и два отрицательных результата. Притом анализ брала одна медсестра, а тесты были все одной компании.
Как пишет РИА Новости, Маск решил сдать тесты в другой лаборатории, результат будет известен примерно через сутки.
Как сообщали российские врачи, тесты на коронавирус в каждом третьем случае дают ложноотрицательный результат. По их мнению, это связано с качеством взятия материала для исследования.
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