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13ноября
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сегодня, 17:38 0

Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты

Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты
Фото: family-auto.ru

Основатель компании SpaceX Илон Маск удивился несовершенству методов экспресс-диагностики COVID-19. Миллиардер рассказал, что сдал четыре теста на коронавирус за один день и получил неожиданные результаты, сообщает «Российская газета».

Илон Маск с недоумением написал в Twitter, что за один день он сделал четыре теста на COVID-19 и получил два положительных и два отрицательных результата. Притом анализ брала одна медсестра, а тесты были все одной компании.

Как пишет РИА Новости, Маск решил сдать тесты в другой лаборатории, результат будет известен примерно через сутки.

Как сообщали российские врачи, тесты на коронавирус в каждом третьем случае дают ложноотрицательный результат. По их мнению, это связано с качеством взятия материала для исследования.

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#коронавирус

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