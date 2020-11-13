Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты

Илон Маск с недоумением написал в Twitter, что за один день он сделал четыре теста на COVID-19 и получил два положительных и два отрицательных результата. Притом анализ брала одна медсестра, а тесты были все одной компании.

Как пишет РИА Новости, Маск решил сдать тесты в другой лаборатории, результат будет известен примерно через сутки.

Как сообщали российские врачи, тесты на коронавирус в каждом третьем случае дают ложноотрицательный результат. По их мнению, это связано с качеством взятия материала для исследования.