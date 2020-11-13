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13ноября
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сегодня, 17:45 0

Амурский минтранс и полиция устраивают рейды в автобусах

Амурский минтранс и полиция устраивают рейды в автобусах
Фото: amurobl.ru

Чиновники регионального министерства транспорта совместно с представителями правоохранительных органов проводят рейды в автобусах. Повышенным вниманием пользуется автовокзал Благовещенска.

— Обслуживание только в маске — это требование должно соблюдаться на всех объектах транспортной инфраструктуры. Сегодня мы в очередной раз приехали на автовокзал города Благовещенска и проверили пассажиров, пользующихся услугами междугороднего направления. Как всегда, нет цели — наказать, есть цель дисциплинировать, довести ношение масок в местах перемещения и общения людей до автоматизма, — заявила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.

С нарушителями проводят профилактические беседы. Пока, говорят в минтрансе, скандалов не было — амурчане исправляются, надевают маски и едут в пункты назначения. Власти предупреждают: за нарушение масочного режима могут быть наказаны штрафами не только пассажиры, но и кондукторы и водители автобусов.

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#коронавирус #транспорт

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