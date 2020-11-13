Амурский минтранс и полиция устраивают рейды в автобусах

Чиновники регионального министерства транспорта совместно с представителями правоохранительных органов проводят рейды в автобусах. Повышенным вниманием пользуется автовокзал Благовещенска.

— Обслуживание только в маске — это требование должно соблюдаться на всех объектах транспортной инфраструктуры. Сегодня мы в очередной раз приехали на автовокзал города Благовещенска и проверили пассажиров, пользующихся услугами междугороднего направления. Как всегда, нет цели — наказать, есть цель дисциплинировать, довести ношение масок в местах перемещения и общения людей до автоматизма, — заявила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Попова.

С нарушителями проводят профилактические беседы. Пока, говорят в минтрансе, скандалов не было — амурчане исправляются, надевают маски и едут в пункты назначения. Власти предупреждают: за нарушение масочного режима могут быть наказаны штрафами не только пассажиры, но и кондукторы и водители автобусов.