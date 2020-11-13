Добрая история (видео)
Так получилось, что мы пришли в понедельник на работу. А в пятницу - всемирный день доброты.
Как-то само собой получилось собрать наших людей (как приятно иметь окружение, которое с тобой на одной волне), созвониться с ребятами из биотур и организовать небольшой, но, как нам кажется, добрый поступок. Знаете, без мишуры и фантиков, а такой, который можете сделать и вы.
Благодарим наших друзей, за то, что составили нам компанию, а именно:
Эльвиру Юркевич
Елену Подлипенко
Юлию Головачеву
Любовь Егину
Алену Белую
Просмотров всего: 160