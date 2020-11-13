Василий Орлов: наша задача — увеличить количество проводимых тестов до 10 тысяч в сутки

Одной из первоочередных задач в плане борьбы с коронавирусной инфекцией региональные власти считают своевременную диагностику COVID-19. Для этого планируется существенно увеличить количество проводимых амурчанам тестам на вирус.

— Внимательно посмотрите, какие лаборатории мы можем расширить, и что для этого необходимо сделать. Наша задача — увеличить количество проводимых тестов до 10 тысяч в сутки, — заявил губернатор Приамурья Василий Орлов на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

По данным управления Роспотребназора по Амурской области, с начала пандемии тесты на коронавирус были сделаны свыше 478 тысяч раз.

Тесты должны помочь вовремя выявлять заражённых коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в регионе стремительно ухудшается, не помогли даже внеочередные каникулы у школьников.