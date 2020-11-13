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13ноября
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сегодня, 17:15 8

Василий Орлов: наша задача — увеличить количество проводимых тестов до 10 тысяч в сутки

Василий Орлов: наша задача — увеличить количество проводимых тестов до 10 тысяч в сутки
Фото: pixabay.com

Одной из первоочередных задач в плане борьбы с коронавирусной инфекцией региональные власти считают своевременную диагностику COVID-19. Для этого планируется существенно увеличить количество проводимых амурчанам тестам на вирус.

— Внимательно посмотрите, какие лаборатории мы можем расширить, и что для этого необходимо сделать. Наша задача — увеличить количество проводимых тестов до 10 тысяч в сутки, — заявил губернатор Приамурья Василий Орлов на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

По данным управления Роспотребназора по Амурской области, с начала пандемии тесты на коронавирус были сделаны свыше 478 тысяч раз.

Тесты должны помочь вовремя выявлять заражённых коронавирусом. Ситуация с COVID-19 в регионе стремительно ухудшается, не помогли даже внеочередные каникулы у школьников.

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#коронавирус #здоровье #медицина #областная власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Губернатора в отставку!

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Вы бы хотя бы с теми что уже наделали справлялись. Знакомая уже 3 неделю ждёт результат теста, уже выздороветь успела. Я уже не говорю о том, что за этим результатом хрен дозвонишься, либо занято, либо трубку не берут.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Направление на тест не дали даже при отсутствии нюха, хрипах при дыхании, сухом кашле и слабости! Сказали - нет показаний, делайте платно, если хотите провериться!

    И сколько таких как я? Понятно, что нужно бюджет пополнять, на платных тестах. Но сколько людей не имеют возможности сделать платный тест?!

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 час назад

    Вирус в губернаторы)))

  • конфетка амур

    конфетка амур
    55 минут назад

    До тех пор пока не будут разобщены потоки больных и здоровых, ничего не выйдет. Но сделать это сейчас невозможно. Так как кроме тестов, должно быть большое количество медицинских работников, мед. учреждений, автомобили скорой помощи в необходимом количестве. Машины, которые развозят мед. работников к пациентам. Грамотные организаторы. Но этого ничего нет. И быстро найти невозможно. Некоторое время назад кто-то посчитал, что у нас всего с избытком...

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    36 минут назад

    Господи, как надоел уже этот балабол Орлов. Я две недели назад сдала анализы, вылечилась от пневмонии, а результата теста нет до сих пор. Его точно надо в отставку. Ничего не контролирует.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    28 минут назад

    Да уже даже у контактных не берут, как увеличивать то собрались?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    18 минут назад

    Да никак. Орлову лишь бы брякнуть. Не верю ни одному его слову. Лучше бы молчал.

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