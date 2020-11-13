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13ноября
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сегодня, 16:46 0

Мошенники в Екатеринбурге меняли деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»

Мошенники в Екатеринбурге меняли деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину и женщину, которые зарабатывали на обмане пенсионеров. Под видом работников соцслужб они проникали в квартиры, и под предлогом выплаты пособий или обмена денег отдавали старикам билеты «банка приколов», получая от них сдачу или обменивая на настоящие банкноты. Об этом сообщает КП-Екатеринбург.

Мошенники ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В Екатеринбурге они некоторое время работали в одной из управляющих компаний города. В полиции считают, что именно там злоумышленники получили доступ к адресам пенсионеров.

В момент задержания у подозреваемых были обнаружены пачки билетов «банка приколов», имитирующих банкноты в пять, две и одну тысячу рублей. На всех имелась соответствующая надпись о том, что они не являются платежными средствами, но пенсионеры все равно принимали их. Также у мошенников изъяли тетрадь с адресами пожилых горожан.

Злоумышленники нанесли ущерб от нескольких тысяч до миллиона рублей. Сейчас полиция устанавливает количество обманутых пенсионеров.

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#происшествия #финансы

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