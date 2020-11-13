Мошенники в Екатеринбурге меняли деньги пенсионеров на билеты «банка приколов»

Мошенники ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В Екатеринбурге они некоторое время работали в одной из управляющих компаний города. В полиции считают, что именно там злоумышленники получили доступ к адресам пенсионеров.

В момент задержания у подозреваемых были обнаружены пачки билетов «банка приколов», имитирующих банкноты в пять, две и одну тысячу рублей. На всех имелась соответствующая надпись о том, что они не являются платежными средствами, но пенсионеры все равно принимали их. Также у мошенников изъяли тетрадь с адресами пожилых горожан.

Злоумышленники нанесли ущерб от нескольких тысяч до миллиона рублей. Сейчас полиция устанавливает количество обманутых пенсионеров.