Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:04 6

Роспотребнадзор: роспуск благовещенских школьников на каникулы не помог

Роспотребнадзор: роспуск благовещенских школьников на каникулы не помог
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает о продолжающемся ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией. Осложняет её стремительный рост заболеваемости обычными ОРВИ и пневмониями, вызванными другими вирусами.

— Заболеваемость среди школьников не вносит существенного вклада в общую заболеваемость. Поэтому обращаю внимание глав на принятие решения о роспуске школьников на досрочные каникулы надо принимать очень взвешенно и локально по ситуации. С 9 ноября в Благовещенске введены дополнительные каникулы. Мы ожидали динамику снижения заболеваемости. К сожалению, статистика говорит об обратном. Количество заболевших увеличилось на 21 процент, несмотря на то, что мы их распустили на каникулы, — сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Эпидемиологи отмечают: болеют в основном взрослые, иногда целыми коллективами. Из 4,3 тысячи случаев ОРВИ за неделю лишь 18 процентов — коронавирус. Из 1 222 случаев пневмоний только четверть вызвана COVID-19.

— Указанное свидетельствует об интенсивной циркуляции среди населения других возбудителей пневмоний и на фоне эпидемического распространения СOVID-2019 свидетельствует о микст-инфекции, что создает неблагоприятный прогноз развития эпидситуации, — говорит Ольга Курганова.

Самая тяжелая ситуация с вирусными простудами и пневмониями – в Благовещенске. Резкий рост в течение последней недели отмечен в Благовещенском районе, Зее, Тынде и Райчихинске.

Рейды Роспотребнадзора показали, что введённые властями ограничительные меры работают слабо и соблюдают их из рук вон плохо. Нарушения нашли на каждом четвёртом проверенном объекте. Курганова на заседании оперативного штаба предложила существенно усилить ограничительные меры.

— Очевидно, что систему контроля за выполнением распоряжений губернатора необходимо кардинально менять. Предлагаю главам муниципальных образований и городских округов создать рабочие группы и наделить их полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Сейчас нужен массовый контроль, — заявила глава амурского Роспотребнадзора.

Неделю назад власти приняли решение не пускать детей в торговые центры без сопровождения родителей, запретить бесплатный Wi-Fi в общественных местах, ограничить время работы кафе с 7:00 до 21:00 и так далее. Эти меры не помогли.

Просмотров всего: 1274

#коронавирус #здоровье #медицина #областная власть

распечатать


Коронавирус

Пандемия COVID-19: Нового Года в привычном виде в Приамурье не будет
Коронавирус

На аппаратах ИВЛ в Приамурье находится 24 пациента с COVID-19
В России и мире

Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты
Коронавирус

Амурский минтранс и полиция устраивают рейды в автобусах
Комментарии
Показать все (6)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Направление на тест не дали даже при отсутствии нюха, хрипах при дыхании, сухом кашле и слабости! Сказали - нет показаний, делайте платно, если хотите провериться!

    И сколько таких как я? Понятно, что нужно бюджет пополнять, на платных тестах. Но сколько людей не имеют возможности сделать платный тест?!

  • Magna

    Magna
    49 минут назад

    Руководитель нашего учебного заведения не отпустил на больничный тех кому за 65+, сказал работайте, может не проверят. Они и молчат(скажут против вылетят с работы), так как на пенсию не протянешь а кушать хочется. Да и до ковида наплевать на больных было, вот так и живем

  • agbor

    agbor
    25 минут назад

    А как же инкубационный период?? Что значить не помог, кого сейчас выявляют заразились до начала каникул. Или инкубационного периода нет??? Роспотребнадзор, вы уж определитесь, а то запутались во вранье!!!

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    9 минут назад

    )))так они на каникулах сидят всего ничего, а вы уже снижения ждете, йумористы

  • MarishkaBLG

    MarishkaBLG
    7 минут назад

    А Роспотребнадзор вообще в курсе за какую дату результаты поликлиники выдают?! Или у них с математикой не очень...

  • Вета007

    Вета007
    3 минуты назад

    Сначала инкубационный период до 2 недель, потом тест и его ожидание от недели. Итого минимум две-три недели. Какого эффекта они ждут?????

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь