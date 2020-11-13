Роспотребнадзор: роспуск благовещенских школьников на каникулы не помог

Амурское управление Роспотребнадзора сообщает о продолжающемся ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией. Осложняет её стремительный рост заболеваемости обычными ОРВИ и пневмониями, вызванными другими вирусами.

— Заболеваемость среди школьников не вносит существенного вклада в общую заболеваемость. Поэтому обращаю внимание глав на принятие решения о роспуске школьников на досрочные каникулы надо принимать очень взвешенно и локально по ситуации. С 9 ноября в Благовещенске введены дополнительные каникулы. Мы ожидали динамику снижения заболеваемости. К сожалению, статистика говорит об обратном. Количество заболевших увеличилось на 21 процент, несмотря на то, что мы их распустили на каникулы, — сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Эпидемиологи отмечают: болеют в основном взрослые, иногда целыми коллективами. Из 4,3 тысячи случаев ОРВИ за неделю лишь 18 процентов — коронавирус. Из 1 222 случаев пневмоний только четверть вызвана COVID-19.

— Указанное свидетельствует об интенсивной циркуляции среди населения других возбудителей пневмоний и на фоне эпидемического распространения СOVID-2019 свидетельствует о микст-инфекции, что создает неблагоприятный прогноз развития эпидситуации, — говорит Ольга Курганова.

Самая тяжелая ситуация с вирусными простудами и пневмониями – в Благовещенске. Резкий рост в течение последней недели отмечен в Благовещенском районе, Зее, Тынде и Райчихинске.

Рейды Роспотребнадзора показали, что введённые властями ограничительные меры работают слабо и соблюдают их из рук вон плохо. Нарушения нашли на каждом четвёртом проверенном объекте. Курганова на заседании оперативного штаба предложила существенно усилить ограничительные меры.

— Очевидно, что систему контроля за выполнением распоряжений губернатора необходимо кардинально менять. Предлагаю главам муниципальных образований и городских округов создать рабочие группы и наделить их полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Сейчас нужен массовый контроль, — заявила глава амурского Роспотребнадзора.

Неделю назад власти приняли решение не пускать детей в торговые центры без сопровождения родителей, запретить бесплатный Wi-Fi в общественных местах, ограничить время работы кафе с 7:00 до 21:00 и так далее. Эти меры не помогли.