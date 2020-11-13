Новый мусорный полигон в Кантон-Коммуне строить не собираются

Новый полигон твёрдых коммунальных отходов в Кантон-Коммуне не появится. Министерство природных ресурсов Приамурья отклонило проект строительства.

— К проекту есть ряд замечаний как со стороны экологических, так и природоохранных норм. Заказчикам предстоит доработать документацию. Создание нового полигона будет возможно только после получения положительных результатов экспертиз, в которых будут учтены нормы природоохранного законодательства, гарантирующие санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Помимо экспертизы проект должен получить одобрение жителей на общественных слушаниях. Однозначно говорить о строительстве полигона вблизи села Кантон-Коммуна нельзя. Вопрос не решен окончательно. В Приамурье, безусловно, нужен еще один полигон для отходов ТКО, работа по поиску территории для его размещения проводится в настоящий момент. Администрации Благовещенского района даны рекомендации по поиску территории под строительство подобного полигона ТКО, — рассказал министр природных ресурсов Сергей Маху.

Сергей Васильевич также отметил, что не каждая фирма потянет такой проект. Требования к организации полигона крайне высоки.

— При утверждении имеющегося проекта уверен, что он будет построен в соответствии со всеми современными стандартами, — подчеркнул министр.

Напомним, в понедельник Амур.инфо рассказало о том, что в нескольких километрах от Кантон-Коммуны хотят построить новый полигон твёрдых коммунальных отходов. Местные жители этому совсем не обрадовались, а в администрации Благовещенского района заверили, что вопрос решиться меньше, чем через месяц.