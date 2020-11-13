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13ноября
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6,6 тысяч километров рек загрязнено золотодобытчиками на Дальнем Востоке

6,6 тысяч километров рек загрязнено золотодобытчиками на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Результаты мониторинга показали, что на Дальнем Востоке загрязнено более 6,6 тысяч километров рек. Основная причина — добыча рассыпного золота. Больше всего пострадали реки Амурской области — 123 случая загрязнения, сообщили в пресс-службе Фонда защиты дикой природы (WWF) России.

С 15 марта по 15 октября экологическая организация «Реки без границ» совместно с WWF России провели мониторинг рек в шести регионах Дальнего Востока. Всего выявили 205 случаев, 123 из них в Амурской области. Росприроднадзор Приамурья провёл проверку, золотодобытчики выписали штрафов на 2 миллиона рублей и 16,8 миллионов рублей ущерба.

— С нашей точки зрения, первым шагом в решении проблемы загрязнения рек при добыче россыпного золота является прекращение выдачи поисковых лицензий заявительным порядком, — говорит директор Амурского филиала WWF России Пётр Осипов.

По словам общественника, штрафы и иски за ущерб слишком малы, более эффективна временная приостановка работы.

Для борьбы с загрязнением рек губернатор Амурской области потребовал сократить количество выдаваемых лицензий на добычу золота в Селемджинском районе. Власти Приамурья всерьёз взялись за борьбу с недобросовестными золотодобытчиками. Пока крупные компании ведут бизнес открыто, мелкие артели, добывающие около 10 процентов золота в регионе, создают ему до 95 процентов экологических проблем. Таких предпринимателей губернатор области предложил лишать лицензий.

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#экология

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Комментарии
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  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    1 час назад

    Кого то наказали?))

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