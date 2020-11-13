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13ноября
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сегодня, 16:36 1

Мэрия Благовещенска объяснила, как пользоваться сертификатами на допобразование

Мэрия Благовещенска объяснила, как пользоваться сертификатами на допобразование
Фото: amurobl.ru

Сотрудники мэрии Благовещенска провели прямую линию. Состоялась она на базе социальной сети Instagram, а большая часть вопросов от благовещенцев была о сертификатах на дополнительное образование.

Сертификаты начали действовать в Благовещенске с сентября. Он даёт возможность, зарегистрировавшись на портале «Навигатор дополнительного образования», отправить ребёнка в кружок или секцию за счёт государства.

— Одной только регистрации недостаточно. Есть такое понятие как сертификат, он имеет два статуса – сертификат учёта и сертификат финансирования. Сертификат учёта позволит нам учесть всех детей в возрасте от 5 до 18 лет, и позволит родителям записать ребенка на одну из программ дополнительного образования. Родители спрашивают, зачем регистрироваться, зачем получать сертификат учёта. Но такова новая политика в сфере образования, и нам сегодня необходимо провести эту работу. Я бы это сравнивала с тем, как мы в 2014 году вводили автоматизированную систему комплектования детских садов, учитывали всех детей дошкольного возраста. Также это можно сравнить с тем, как мы получаем свидетельство о рождении, паспорт, водительские права и так далее, — пояснила начальник управления образования мэрии Благовещенска Элина Поцелуева.

По данным мэрии, на портале «Навигатор дополнительного образования» зарегистрировались свыше 31 тысячи детей из Благовещенска. 11,7 тысяч из них получили сертификаты учёта. Сертификаты финансирования — 5,1 тысяч школьников, они уже занимаются в кружках и секциях.

Чтобы получить сертификаты родителям, после регистрации на портале «Навигатора», необходимо обратиться в свою школу. С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и СНИЛС ребенка.

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#дети #мэрия #образование

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Комментарии
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  • галка галкина

    галка галкина
    58 минут назад

    Нам сертификат не пригодился. Номинал такой скромный, что максимум месяц занятий можно оплатить, а потом сами как-нибудь оплачивайте.

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