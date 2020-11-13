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13ноября
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сегодня, 16:07 0

Дмитрий Шепелев показал счастливое фото с новой избранницей

Дмитрий Шепелев показал счастливое фото с новой избранницей
Фото: соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев уже больше года живет со своей новой избранницей Екатериной Тулуповой, ее дочерью Ладой и своим сыном Платоном. На днях бывший муж Жанны Фриске поделился в Instagram трогательным фото со своей возлюбленной, пишет «Комсомольская правда».

В своём блоге Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию, на которой нежно целует избранницу.

Дмитрий и Екатерина познакомились благодаря детям — Лада и Платон ходили в один детский сад. По словам Шепелева, Катя отлично ладит с маленьким Платоном. Сам телеведущий не сразу сумел найти подход к Ладе. Дмитрий рассказывал, что ему было сложно общаться с девочкой, поскольку он воспитывал сына.

Недавно Дмитрий Шепелев сообщал, что они с семьёй решили сменить место жительства и уже выбирают квартиру мечты для покупки.

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#шоу-бизнес

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