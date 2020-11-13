Дмитрий Шепелев показал счастливое фото с новой избранницей

В своём блоге Дмитрий Шепелев опубликовал фотографию, на которой нежно целует избранницу.

Дмитрий и Екатерина познакомились благодаря детям — Лада и Платон ходили в один детский сад. По словам Шепелева, Катя отлично ладит с маленьким Платоном. Сам телеведущий не сразу сумел найти подход к Ладе. Дмитрий рассказывал, что ему было сложно общаться с девочкой, поскольку он воспитывал сына.

Недавно Дмитрий Шепелев сообщал, что они с семьёй решили сменить место жительства и уже выбирают квартиру мечты для покупки.