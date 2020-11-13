Новый способ обмана в Благовещенске: выставка, которой не будет и «бесплатные товары»

Фото: https://pixabay.com/

На прошлой неделе Амур.инфо писал, что в Белогорске по домам ходят якобы представители известных компаний, торгующих кухонным оборудованием, и предлагают жителям города бесплатные товары. По их словам, люди стали счастливчиками, всё бесплатно, заплатить нужно только за доставку. Эти же продавцы приглашали горожан на выставку в Дом культуры «Амурсельмаш», которой там и не планировалось. На этой неделе мошенники добрались до Благовещенска. Работают по старой схеме и зазывают горожан на выставку в ДК Профсоюзов.

Я на больничном, звонок в дверь. Молодой мужчина улыбается и спрашивает, знаю ли я, где в городе дом культуры. Я, решила уточнить, какой он имеет в виду. И тут начались сладкие речи про выставку в ДК Профсоюзов на этих выходных и предложение посмотреть каталог товаров и заказать их супер выгодно.

Я в принципе к таким продавцам отношусь с недоверием, но тут человека и выслушивать до конца и не стала, потому что по работе именно мне пришлось на прошлой неделе писать материал о подобных продавцах в Белогорске.

Там действовали по той же схеме. Предлагали купить якобы брендовую посуду по счастливой акции и со скидкой в пятьдесят процентов. Только надо было заплатить за доставку посуды 16 тысяч. Но коль вы в числе их счастливчиков, то всего 8 тысяч. При этом белогорцам предлагали оформить какой-то то ли кредит, то ли договор.

Конечно же, я сразу позвонила в ДК Профсоюзов. Естественно, никаких выставок касающихся кухонного оборудования и других похожих товаров в эти выходные там не проводится.

В благовещенской полиции дали совет всем, кто столкнется с этими продавцами: звонить в полицию по номеру 02 или 102 с сотового телефона. Или напрямую ехать и писать заявление в дежурную часть.

Заявившиеся к нашему корреспонденту мошенники попали на камеры: их запечатлели видеокамеры, установленные в подъезде дома: