На базе амурского аграрного колледжа открылось пять современных мастерских

Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в обновлённых мастерских амурского аграрного колледжа. На модернизацию образовательного учреждения потратили почти 44 миллиона федеральных и около 13 миллионов региональных средств.

Четыре мастерские оборудовали в благовещенском отделении — «Механизации сельского хозяйства», «Геномная инженерия», «Ветеринария» и «Сити-фермерство». А вот площадка «Сельскохозяйственные биотехнологии» примет студентов в Серышево.

— В Приамурье наблюдается большой дефицит кадров рабочих профессий. Сегодня насчитывается порядка 50 тысяч вакансий, из которых порядка 40 тысяч в отрасли строительства. Целый ряд отраслей систематически испытывают нехватку квалифицированных кадров, среди них и сельское хозяйство. Наша задача — подготовить такие кадры, которые бы удовлетворяли по своим компетенциям работодателей. Открытые на базе аграрного колледжа лаборатории, оснащенные самым современным оборудованием, позволят готовить студентов с учетом современных реалий производства, и сделают выпускников колледжа востребованными на рынке труда. В настоящее время в области реализуется большой набор мер поддержки. Выплачиваем 150 тысяч рублей единовременно для молодых специалистов. Имеются специальные ипотечные программы, это и «Сельскохозяйственная ипотека» и «Дальневосточная ипотека», которые позволяют молодым специалистам обеспечить себя жильём в сельских территориях. Мы готовы дополнительно рассматривать доплаты студентам, которые проходят дуальное обучение, с помощью этих мер у студентов появится желание остаться и работать на предприятии в селе, тем самым снимем дефицит кадров, который сейчас имеется, — сказал Василий Орлов.

Стоит отметить, что средства на модернизацию удалось получить благодаря победе в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Сейчас мастерские получили 60 процентов от всего закупленного оборудования: новые трактора, пресс-подборщики, анализаторы молока, лаборатория ПЦР, анализаторы клейковины, лабораторный комплекс по исследованию почвы, фармакологическая лаборатория, имеется и гидропонная установка.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, поступившее в колледжи оснащение позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты «WorldSkills Russia». Конечная цель – повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность на современном рынке труда.