Более 560 амурских предприятий проверили на соблюдение антиковидных мер

Минэконом Амурской области на постоянной основе проводит проверки кафе, магазинов, торговых центров. Они должны соблюдать меры по предупреждению распространения коронавируса. На этой неделе специалисты посетили 15 точек, сообщили в пресс-службе правительства.

В одном из проверяемых объектов обнаружили грубые нарушения, заведение работало после 21:00, отсутствовали маски и журнал с графиком уборки, посетителям предлагали услуги кальяна и Wi-Fi. Предпринимателю грозит административное наказание.

Всего с апреля проверили 564 организации. С владельцами проводят разъяснительную работу и выдают уведомления о необходимости соблюдать меры.

— Фиксируем как единичные несущественные нарушения, которые устраняются на месте и не выявляются в ходе повторных посещений, так и довольно серьёзное невыполнение противоэпидемических правил. За последнее время зафиксировано 13 таких случаев в Благовещенске, Свободном и Ивановском районе. Речь идет об отсутствии входного контроля температуры тела сотрудников, контроля за наличием и ношением масок на объектах, регулярной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, — рассказала заместитель министра экономического развития региона Татьяна Величко.

По словам специалиста, в случае грубых нарушений составляется протокол. На сегодняшний день до суда дошло 10 дел, общая сумма штрафов — 285 тысяч рублей.

На территории Амурской области действуют определённые меры, которые должны препятствовать распространению коронавирусной инфекции. Ежедневно перед работой сотрудники должны проверять температуру. Влажную уборку в помещениях необходимо проводить каждые 2 часа. Сотрудники и посетители должны использовать маски. Кафе могут работать с 7:00 до 21:00, при этом за одним столом нельзя садить больше 10 посетителей.

Новые меры вступили в силу в начале ноября.