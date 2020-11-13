Учитель благовещенской 25-й гимназии победила в областном конкурсе «Учитель года»

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В связи с пандемией финал областного конкурса прошёл в дистанционном формате. По итогам конкурса первое место присвоено учителю биологии и химии из 25 гимназии Благовещенска, второе — учителю русского языка и литературы из 7 школы города Тынды. Третье место занял учитель биологии и химии из города Зея.

Всего в финал конкурса вышли пять учителей. Им предстояло удалённо провести мастер-класс, публичную лекцию и ответить на вопросы Большого и ученического жюри, в состав которого впервые вошли победители и призеры конкурса «Ученик года — 2020».

По итогам конкурса третье место и премия в размере 40 тысяч рублей досталась учителю биологии и химии лицея города Зея Любови Царигородцевой. Второе место и 60 тысяч рублей завоевала учитель русского языка и литературы школы №7 города Тында Светлана Пастухова. Обладательницей звания «Учитель года Амурской области — 2020», статуэтки из самоцветов «Амурский пеликан» и премии в 100 тысяч рублей стала учитель биологии и химии гимназии №25 Оксана Малеванная. Кроме того, специальные призы от Амурского областного института развития образования получили учитель математики школы №17 города Белогорск Екатерина Гусенкова и учитель начальных классов села Лохвицы Белогорского района Ольга Давыдова. Приз от ученического жюри достался педагогу из Белогорска.

— За последние время наши дети сильно изменились, и современный учитель просто вынужден меняться вместе с ними. Перестраиваться, конечно, не просто, но конкурс «Учитель года», прошедший в этом году, показал, что амурские педагоги умеют талантливо меняться, учитывая современные требования, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. — Праздник профессионального мастерства педагогов стал в нашем регионе доброй традицией. Уже много лет он помогает раскрывать педагогам свой потенциал, проявлять мастерство, приобретать новые знания и обмениваться опытом. Победитель конкурса представит регион на всероссийском этапе соревнования, который состоится в следующем году. Уверен, как и всегда, лучший учитель Амурской области покажет высокий уровень профессиональной подготовки. Всем участникам регионального тура желаю успехов и новых побед.

Денежные награды в этом году получили и учителя, которые подготовили в этом году финалистов всероссийского конкурса «Большая перемена».