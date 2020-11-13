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13ноября
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сегодня, 15:03 0

Американские учёные создали вакцину от лишнего веса

Американские учёные создали вакцину от лишнего веса
Фото: wonderzine.com

В мире много людей, которые страдают от лишнего веса и пытаются от него избавиться. Учёные в США начали тестирование разработанной ими вакцины, которая наконец сможет спасти человечество от ожирения, сообщает «Московский комсомолец».

Как сообщает портал Planet Today, сейчас эксперты проводят лишь первые тесты, но уже можно с уверенностью утверждать, что препарат работает. Созданная вакцина изменяет пищевые привычки, а также нормализует обмен веществ в организме.

Специалисты исследовали 60 добровольцев с лишним весом, которых поделили на две группы. Одной группе ставили новый препарат, а другая принимала плацебо.

Ученые определили, что участники, которые принимали пустышку, сбросили всего 30 граммов, а в группе, которой поставили вакцину, люди похудели почти на 2 кг.

Эксперты уверены, что ее эффективность гораздо повысится, когда вакцину окончательно доработают.

Планируется, что новое средство, разработанное американскими учёными, поможет людям сбрасывать лишний вес, не меняя своё привычное питание.

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#здоровье #медицина #США

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