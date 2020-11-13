В субботу тепло и ясно: прогноз погоды в Приамурье на 14 ноября

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Завтра в Приамурье будет солнечно почти по всей области. Тепло ожидается не везде: на севере до -11°С, а вот на юге до +4°С.

По сообщению Амурского гидрометцентра, в субботу, 14 ноября, в Приамурье переменная облачность, местами по северу небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура по северу -8°С...-13 °С, местами при прояснении -17°С...-22 °С, по югу -6°С...-11 °С. Днём переменная облачность, по северу местами небольшие осадки, в отдельных районах снег, по югу без осадков. Ветер южный, юго-западный, по северу с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Температура по северу -4°С...+1 °С, местами -6°С...-11 °С, по югу -1°С...+4 °С.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -1°С...-2°С, ночью до -6°С. Ветер южный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -1°С…+1°С, ночью до -4°С. Ветер юго-восточный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -1°С...+1°С, ночью до -3°С. Ветер юго-восточный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -2°С…+1°С, ночью -4°С. Ветер южный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -1°С...+2°С, ночью до -5°С. Ветер южный, 3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Зее пасмурно, без осадков. Днём температура -3°С...-5°С, ночью -9°С. Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -4°С...-8°С, ночью до -11°С. Ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, небольшой снег. Температура днём -7°С...-9°С, ночью до -10°С. Ветер восточный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днём юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью -6°С...-8 °С, днём +2°С...+4 °С.