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13ноября
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сегодня, 14:41 0

Главный врач санатория «Василёк» рассказал о реабилитации после COVID-19

Главный врач санатория «Василёк» рассказал о реабилитации после COVID-19
Фото: amurzdrav.ru

Санаторий «Василёк» с ноября снова работает как реабилитационный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Восстанавливать силы отправляют тех, кто переболел тяжёлыми формами пневмонии на фоне ковида, рассказали в пресс-службе Приамурья.

Реабилитируют пациентов физиопроцедурами, кислородными коктейлями, ингаляциями, лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой и массажем.

— Пациенты, перенёсшие пневмонию на фоне ковида, находились у нас по 14 дней. Это достаточный период для такой реабилитации в стенах санатория. Хочу заметить, что за сентябрь мы приняли 113 амурчан после выписки из инфекционных госпиталей, которые были направлены к нам на амбулаторное долечивание. Опыт показал, что наши процедуры для таких пациентов имели большой клинический эффект, — рассказал Олег Белый, главный врач санатория «Василёк».

По словам специалиста, восстановиться помогают не только процедуры, но и прогулки на свежем воздухе, они позволяют тренировать лёгкие.

— Те, кто перенёс COVID-19 и его осложнения в виде пневмонии, фарингита, трахеита, а также просто бессимптомные носители, они должны заниматься самопрофилактикой. Во всех отношениях: соблюдать принципы здорового питания и сна, получать элементарные физические нагрузки при той же ходьбе, в прогулочном варианте. Выбирать для этого скверы, парки. Конечно, свежий воздух всегда был полезен, — сказал Олег Белый.

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#коронавирус #здоровье

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